◆第７６回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月８日、京都競馬場・芝１６００メートル）第７６回阪神ＪＦの枠順が６日、決定した。アルテミスＳを勝って２戦２勝のブラウンラチェット（牝２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は５枠１０番。武豊騎手と再コンビを組むリリーフィールド（牝２歳、栗東・小崎憲厩舎、父モズアスコット）は７枠１５番から大一番に挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。（１）