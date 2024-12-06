自動車用ヘッドランプメーカー「小糸製作所」（東証プライム、東京都品川区）が東京国税局の税務調査を受け、研究開発に投じた費用の計上時期をめぐり2023年3月期までの2年間で、約95億円の申告漏れを指摘されたことが関係者への取材でわかった。【写真】小糸製作所が発案したという「カクテル光線」過少申告加算税を含めた追徴税額は約25億円とみられる。同社は取材に「指摘に従って修正申告と納付を済ませた」とコメントした