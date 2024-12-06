の実写版「ONE PIECE」（2023-）でモンキー・D・ガープ役を演じるヴィンセント・リーガンが、シーズン2のリリース時期や、シーズン3に関する情報を豪に明かした。 インタビューで「ONE PIECE」シーズン2の進捗状況を聞かれたリーガン。「僕は（撮影地の）南アフリカから帰って来たばかりです。自分のシーンはすべて終わりました。あと1か月ほどで撮影は終わると思い