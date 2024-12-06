■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3807) フィスコ 東証グロース (6656) インスペック 東証スタンダード (4416) トゥルーＤ 東証グロース (6433) ヒーハイスト 東証スタンダード (4046) 大阪ソーダ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5803) フジクラ 東証プライム (6592)