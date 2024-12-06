＜12月05日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1617) 野村食品 東証ETF [ 37,620.0 | -1.15% ] (1622) 野村自動車 東証ETF [ 28,500.0 | -0.29% ] (2639) ＧＸバイ日株 東証ETF [ 1,725.0 | -0.51% ] (2897) 日清食ＨＤ 東証プライム [ 4,075.0 | -0.19% ] (3