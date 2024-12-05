「マリークヮント（MARY QUANT）」が、来年迎えるブランド誕生70周年に向け、定番アイテムのアイシャドウ「アイオープナー」（全100色、各1320円）、目元用ファンデーション「アイグロス」（2750円）、リップグロス「カラーシャイン フォー リップス」（全7色、各3300円）をリニューアルして2025年2月5日に発売する。 【画像をもっと見る】 1984年の登場以来ブランドを代表するアイテムとして支持を集めるアイオープナーは、人