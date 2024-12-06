韓国最大野党「共に民主党」が尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領弾劾訴追案表決と金建希（キム・ゴンヒ）特検法再表決をパッケージで進める。弾劾案と特検法表決を一つにして与党の不参加を防ごうとする戦略だ。民主党は５日、尹大統領弾劾案表決時点を７日午後７時前後に行うと明らかにした。これに先立ち５日に開かれた国会本会議では０時４８分ごろ尹大統領弾劾案が報告された。憲法上弾劾案は報告２４時間以降、７２時間以内に表