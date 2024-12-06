世界最大の発行部数を誇る読売新聞社が、大企業向けのウェブ新媒体ビジネスをスタートさせる予定であることが、「週刊文春」の取材でわかった。読売の内部資料などを入手した。【実際の画像】読売新聞社が11月28日に発表した「読売333」のプレスリリース読売333は一部の巨大企業の動向に左右されにくい11月28日、来年3月から独自の株価指数「読売株価指数（読売333）」の提供を始めることを発表した読売。日本には日経平均株価