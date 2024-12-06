11月29日に東証グロース市場に上場した「テラドローン」（東京都渋谷区）が、2017年度に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）からの助成金約2900万円を不適切に受給していたことが「週刊文春」の取材でわかった。同社はすでに助成金を返金している。【画像】イーロン・マスクを意識しているとされるテラドローンの徳重徹社長（54）グローバル企業を目指している（テラドローンのHPより）アジア企業で初め