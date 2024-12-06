5日、神奈川県横浜市で住宅6棟が全半焼する火事がありました。住民は全員避難し、けが人も確認されていません。午後4時すぎ、横浜市保土ケ谷区の住宅街でポンプ車など45台が出動する火事がありました。警察などによりますと、火はおよそ5時間半後に消し止められましたが、火元の住宅を含む5棟が全焼し、1棟が半焼しました。現場近くの住人「においもすごくて、家の前にはススとかも飛んできていたので、そこからもすごい火事