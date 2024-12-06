9月6日から始まった、地球深部探査船「ちきゅう」によるIODP（国際深海科学掘削計画）第405次航海「JTRACK（ジェイトラック）」（日本海溝巨大地震・津波発生過程の時空間変化の追跡：Tracking Tsunamigenic Slip Across the Japan Trench）。12月20日まで続けられるプロジェクトの最新成果として、東北地方太平洋沖地震の震源域におけるプレート境界域の掘削に成功しました。先の記事で紹介したように、約7000mの海底から、海底下