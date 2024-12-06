映画『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）にジン・アーソ役で主演したフェリシティ・ジョーンズが、前日譚ドラマ「キャシアン・アンドー」シーズン2の配信を前に同役の再演に前向きな姿勢を見せ、ファンの期待を掻き立てるコメントを発している。 「キャシアン・アンドー」は、『ローグ・ワン』で命懸けのミッションに挑んだ情報将校キャ