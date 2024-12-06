新ドラマ「スター・ウォーズ：スケルトン・クルー」は『スター・ウォーズ』を全く知らない一見さんでも100%楽しめるドラマだが、ファンに向けた小ネタもいくつか忍ばされている。しかも、ネタ元は『スター・ウォーズ』に留まらない。 「スター・ウォーズ：スケルトン・クルー」第2話の内容に触れています。 米メディアが指摘しているのは、ディズニーランド