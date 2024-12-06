どこで診てもらうか、誰に診てもらうかで、文字通り運命が決まる。知っている人だけが幸せになれる、優れた医療の「条件」とはなにか―一流の医師たちが明かした。特集『最高の病院 危ない病院』第４回特集『海外では事故も……欧米ではエクソソームは規制の対象なのに「日本では治療を受けられる」深刻な闇』よりつづく。1年目から年収2000万「就職先の病院を選ぶとき、迷わず今の美容外科クリニックに決めました。だって1年目か