秋元康氏プロデュースの１１人組ガールズグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが７日にデビュー１周年を迎え、同日に６ｔｈデジタルシングル「Ｉｄｏｌｏｖｅｙｏｕ！」をリリースし、「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ１ｓｔＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬＩＶＥ追撃。」（竹芝ニューピアホール）を開催する。メンバーのＡＬＬＹ（２４）、ＣＨＯＣＯ（１７）、ＨＡＮＮＡ（１５）が「１年前よりも成長した私たちを見