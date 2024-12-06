都内で２店舗のインドアゴルフ施設を経営する福士は、元・青山学院大学ゴルフ部の主将。 現在は不動産業を営みながら、ゴルフの普及活動も行なっているが、そんな活動を通してアマチュアゴルファーの多くが勘違いしていると感じるのが、アプローチの打ち方だと語る。 最後にフェースを開く構えはミスしやすい！ 最後にフェースを開く構えはミスしやすい！ カット軌道は超高等テクニッ