一般にほとんど公開されることがない、自衛官の生活スペースである「居室」。それをペーパークラフトで再現した画像が、?（旧Twitter）で表示数3万を超えている。【写真】90年代後半の自衛官の居室をペーパークラフトで再現制作者の「鉄道職員元陸自(大洗のやす子・非公認)」さん（以下、大洗のやす子さん）に聞いた。90年代後半頃の居室を再現大洗のやす子さんは陸上自衛隊の施設科部隊に勤務していた元3等陸曹で、現在は関東地方