広瀬すずが、『探偵物語』などの根岸吉太郎監督とタッグを組み主演を務める映画『ゆきてかへらぬ』（2025年2月21日公開）から、本予告＆本ビジュアルが公開された。本作は、映画『ツィゴイネルワイゼン』や『セーラー服と機関銃』の田中陽造が40年以上前に書いた幻の脚本を映画化。大正時代を舞台に、芽の出ない女優・長谷川泰子（広瀬）と、のちに名を馳せる詩人の中原中也（木戸大聖）、文芸評論家の小林秀雄（岡田将生）と