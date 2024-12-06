2023年の「第65回 輝く！日本レコード大賞」で最優秀新人賞を受賞した人気アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」などを運営する芸能事務所「アソビシステム」が5日、公式サイトを更新。所属タレントへのネット上での誹謗（ひぼう）中傷や、著作権の違反に対して「厳しい姿勢で臨ませて頂きます」と警告を出した。 【写真】誹謗中傷の的になったと思われる人気メンバー 公式サイトでは「当社所属タレントへの