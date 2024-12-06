日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は5日、神奈川・横浜市内で「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」最終選考会を開催。「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」にホンダ『フリード』が選ばれた。【写真115枚】人気の理由に納得…新型『フリード』内外装全部見せ同委員会は、受賞理由について、「5ナンバーサイズで3列シート。日本市場で重用されるファミリーカーゆえ、これまでは突出したキャラクターを生み出しづら