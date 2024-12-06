Caroline Valetkevitch[ニューヨーク ５日 ロイター] - 米国株式市場は反落した。６日発表の米雇用統計に注目が集まっている。米医療保険最大手ユナイテッドヘルス・グループが大幅下落したほか、テクノロジー株が軟調だった。主要３株価指数は前日に最高値を更新した。半導体設計支援ソフトウエアを手がけるシノプシスは業績見通しが嫌気されて１２．４％下落した。ユナイテッドヘルス・グループは５．２％安となり、ダウとＳ