Image: NASA 私たち人間は地球で生まれ育った地球人。身体は地球向けにデザインされています。地球以外の場所、つまり宇宙は私たちにとって大きなチャレンジ。今年ロシアの宇宙飛行士が、国際宇宙ステーション連続滞在日数で最長記録を更新しました。記録は374日。1年以上宇宙空間に居続けたことになります。宇宙空間滞在における骨密度や筋力の低下、血液量の減少など、私たちの身体に及ぼ