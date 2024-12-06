ふたご座流星群 出現期 始まりました！ 『ふたご座流星群』は年間最大の流星群で、毎年一定して多くの流星が見られ、《極大期》には１時間あたり６０個と予想される三大流星群のひとつです。 《流星出現期間》は４日（水）～２０日（金）、最も多くの流星が期待できる《極大期》は１４日（土）未明と予想されています。 見やすい時間帯 国立天文台によると、ふたご座流星群は、夕方から明け方まで流れ星を見るチャンスが