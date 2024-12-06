る2025年1月9日よりフジテレビ系で放送がスタートする香取慎吾主演の木曜劇場『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』の新キャストとして、冨永愛、増田梨沙、千葉惣二朗、向里祐の出演が発表された。 参考：香取慎吾×志尊淳『日本一の最低男』クランクイン「しっかりと関係性を築いていきたい」 本作は、区議会議員選挙で当選するためにイメージアップを狙い、シングルファーザーの義弟