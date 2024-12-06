11月22日、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にモーニング娘。'24が登場し、「恋愛レボリューション21」を披露した。 （関連：【動画あり】モーニング娘。'24が『THE FIRST TAKE』で披露した2曲） ニューアルバム『Professionals-17th』リリース直前で、10期メンバー 石田亜佑美の卒業を控えたタイミングでの登場。果たしてどんなパフォーマンスを見せてくれたのか。 ■ハロ