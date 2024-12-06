松下洸平主演 次回12月7日（土）よる9時 日本テレビ系にて放送の「放課後カルテ」。明日12月7日（土）放送の第8話には、声優・内田真礼が声の出演で登場！内田が演じるのは、1年2組の児童・外崎真愛（英茉）の心の中にいるキャラクター・「カピバラの“カピ太”」。真愛は学校で一切言葉を発さず、母・彩（野波麻帆）や担任の芳野（ホラン千秋）も日々心配していた。そんな中、学校医・牧野（松下洸平）によって、真愛は「場面緘黙