愛知県豊田市は、市内の中学校で提供した給食の「五目スープ」の中に金属片が混入していたと発表しました。豊田市によりますと、市立美里中学校で12月5日、1年生の生徒1人が給食の「五目スープ」を食べた際、口の中から長さおよそ23ミリ、直径0.5ミリほどの金属片が見つかりました。生徒にケガはありませんでした。五目スープは東部給食センターで調理されたもので、市内13の小中学校と10のこども園