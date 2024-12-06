元日向坂４６で女優の影山優佳が、５日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）に出演。１８個目の資格を取得する様子が紹介された。影山は人口上位２％のＩＱ（知能指数）を有する人の交流を目的とした非営利団体「ＭＥＮＳＡ」の会員でもあり、趣味は勉強。サッカーの豊富な知識を生かした活動などもしている。これまでサッカー４級審判員、不動産知識検定、科学検定３級、薬学検定１級、地図地理検定一