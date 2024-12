Japan Biz Aviationは、函館空港の格納庫に期間限定で、「GLAY EXPO」ロゴを掲出する。GLAYのマネジメント会社であるラバーソウルと協業し、2025年1月24日・25日に函館アリーナで開催される、GLAYデビュー30周年ツアー「GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO」に合わせて実施する。函館地域の発展と魅力発信を目的としており、格納庫前での写真撮影イベントも開く。掲出終了後