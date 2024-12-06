愛知県長久手市の「愛・地球博記念公園」で2024年12月7日、県内市町村対抗の『愛知駅伝』が行われます。春日井市のランナーで、13回連続出場となる「ミスター愛知駅伝」池田昌雄さん(51)が今回も出場します。 ■優勝1回 区間賞5回 ミスターの実力 ランナーが集まる名古屋市西区の庄内緑地公園で、若者にも負けない走りをしてひと際注目を浴びていたのが池田昌雄さん(51)です。 高