ＪＲＡは５日、有馬記念（２２日・中山）のファン投票（有効投票総数５０２万１２７２票）の最終結果を発表した。第１回中間発表からトップを独走した昨年覇者ドウデュース（牡５歳、栗東・友道）が、２２年タイトルホルダーの３６万８３０４票を大きく上回る４７万８４１５票の史上最多得票で１位に輝いた。今回がラストランとなることが決まっており、天皇賞・秋、ジャパンＣに続くＧ１・３連勝で有終の美を飾る。フルゲートは