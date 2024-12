石油や天然ガスを採掘するために掘られた油井やガス井は、掘削終了後に放置されたままになると、温室効果ガスや有害物質を付近の地表や水に放出します。文書化もされないまま忘れ去られ、放置された油井やガス井をAIを用いて発見する試みについて、アメリカのローレンス・バークレー国立研究所の研究チームが報告しました。A Deep Learning Based Framework to Identify Undocumented Orphaned Oil and Gas Wells from Historical