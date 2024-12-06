羽生結弦さん（２９）が、３０歳の誕生日を迎える７日の埼玉公演（さいたまスーパーアリーナ）で幕を開ける「ＹｕｚｕｒｕＨａｎｙｕＩＣＥＳＴＯＲＹ３ｒｄ“ＥｃｈｏｅｓｏｆＬｉｆｅ”ＴＯＵＲ」で、演出を担当するのが、日本を代表する演出振付家のＭＩＫＩＫＯさん。「ＧＩＦＴ」「ＲＥ＿ＰＲＡＹ」も担当したＭＩＫＩＫＯさんが「プロスケーター羽生結弦」の進化や、ともに紡ぐ「ＩＣＥＳＴＯＲＹ」にか