モーニング娘。'24のサブリーダー石田亜佑美(27)が5日、インスタグラムを更新。YouTubeの人気チャンネル「THE FIRST TAKE」に再び登場したことを報告した。石田はメンバー13人の集合写真を添え「『THE FIRST TAKE』Wake−up Call〜目覚めるとき〜/モーニング娘。'24モーニング娘。の25周年を意識し、歴代の曲の歌詞やタイトルを用いて作られた、2023年にリリースした曲です」と「THE FIRST TAKE」で披露した楽曲を説明した。