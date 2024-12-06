NY株式5日（NY時間15:13）（日本時間05:13） ダウ平均44797.00（-217.04-0.48%） ナスダック19730.55（-4.57-0.02%） CME日経平均先物39420（大証終比：+30+0.08%） 欧州株式5日終値 英FT100 8349.38（+13.57+0.16%） 独DAX 20358.80（+126.66+0.63%） 仏CAC40 7330.54（+27.26+0.37%） 米国債利回り 2年債 4.146（+0.020） 10年債 4.180（0.000） 30年債 4.334（-0.0