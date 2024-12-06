２０１８年度ドラフト１位で巨人に入団し、今季限りで戦力外通告を受けて来年からミキハウスに入社する高橋優貴投手（２７）が５日、大阪府八尾市内にある本社で記者会見を行った。同じ巨人ドラ１の先輩との縁で１１月中旬に入社を決意した。現役を続けるかどうかも含めて次のキャリアを模索していた際、元同僚で昨年同社に加入した桜井俊貴投手（３１）に相談。硬式野球部の練習にも参加し「このチームで野球をやりたい」と社