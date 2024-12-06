【モデルプレス＝2024/12/06】俳優の鈴木亮平が主演を務める劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の公開日が、2025年8月1日に決定。あわせて、最新ビジュアルが公開された。【写真】ドラマ「TOKYO MER」話題の意味深投稿◆劇場版「TOKYO MER」ビジュアル＆公開日解禁今回解禁されたのは、険しい表情の喜多見幸太（鈴木）の姿が印象的なスーパーティザービジュアル。その背景には、激しく噴火する火山に向かい、南