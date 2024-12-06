日本軽種馬協会は5日、ステラヴェローチェ（牡6、父バゴ）を種牡馬として導入すると発表した。来年から日本軽種馬協会静内種馬場で供用となる予定。現役時代は栗東・須貝厩舎に所属し、20年サウジアラビアRC、21年神戸新聞杯と重賞を2勝。皐月賞3着からダービー3着、菊花賞4着とクラシックで上位争いに加わった。今年10月27日の天皇賞・秋9着後に屈腱炎の再発が判明し、11月6日付でJRA競走馬登録を抹消された。