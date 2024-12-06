松山競輪のG3「大阪・関西万博協賛金亀杯争覇戦」は2日目を迎える。注目は12Rだ。深谷は特選で松井が叩かれると捲って1着とケガの影響を感じさせなかった。抜群のパワーでねじ伏せる。松谷が今度は離れず追う＜1＞＜5＞中心。宮崎の捲り注。＜1＞深谷知広松井君が前々に行ってくれたので、いい位置にいることができた。出は良かった。練習ができていないので不安を補えるように調整する。自力で。＜2＞山形一気（真鍋