国際サッカー連盟（FIFA）は5日、新方式に改編して来夏に米国で開催するクラブW杯（25年6月15日〜7月13日）の組み合わせ抽選会を行った。日本から唯一出場する浦和はリバープレート（アルゼンチン）、モンテレイ（メキシコ）、インテル・ミラノ（イタリア）と同じE組に入った。今大会は欧州から12、南米から6、北中米カリブ海（開催枠も含め）5、アジア4、アフリカ4、オセアニア1の計32チームが参加。1組4チームの8組で1次リー