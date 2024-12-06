7日に行われるJ3・JFL入れ替え戦（ニッパツ）に向け、JFL2位の高知ユナイテッドが5日、オンラインで会見した。第1戦は本拠地が使えなかったため、丸亀市でJ3・19位のYS横浜と戦い、1―1で引き分け。入れ替え戦にアウェーゴールの規定はなく、PK戦までもつれても勝てば県初のJ3参入が決まる。吉本監督は「香川での試合だったが、3000人の方々に背中を押してもらった。アウェー戦は難しいが、歴史を変える一戦にしたい」と力強く