ビルボードジャパンによる２０２４年年間チャートの受賞曲・アーティスト（昨年１１月２７日〜今年１１月２７日集計）が発表され、ヒップホップユニット・ＣｒｅｅｐｙＮｕｔｓの「Ｂｌｉｎｇ−Ｂａｎｇ−Ｂａｎｇ−Ｂｏｒｎ」が総合ソング・チャート首位を獲得したことが５日、分かった。総合ソング・チャートは全国推定売上枚数、ダウンロード数、ストリーミング数、ＹｏｕＴｕｂｅの動画再生回数などを元にした独自ポイン