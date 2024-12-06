気象庁は6日午前4時18分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。気象庁によりますと、6日午前3時44分に北米西部を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは7.3と推定されます。津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、北海道太平洋沿岸東部・北海道太平洋沿岸中部・北海道太平洋沿岸西部・青森県太平洋沿岸・岩手県などです。若干の海面変動が予想されますが、被害