2024年の『Billboard JAPAN』年間チャートの受賞楽曲とアーティストが発表された。 参考：Creepy Nutsの“リベンジ”、千葉雄喜の“結局地元”……数々のドラマを生んだ『THE HOPE 2024』レポート 総合ソングチャート『JAPAN Hot 100』では、Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」が総合首位に。1月7日に配信スタートした本曲は、TVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』のオ&#