北海道江別市の公園で１０月２６日、千歳市の大学生・長谷知哉さん（２０）が集団暴行をうけ死亡した事件では、長谷さんと交際していた八木原亜麻容疑者（２０）と川村葉音容疑者（２０）のほか、１６歳から１８歳の少年４人が、傷害致死や強盗などの疑いで逮捕されています。これまでの捜査で、容疑者らは暴行の様子をスマートフォンで動画撮影していたことがわかっています。 捜査関係者によりますと、動画の中で一部の