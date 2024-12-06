ツッコミ芸人27人が集結しトークを展開するバラエティー特番「ツッコミ芸人総会2024大忘年会」が日本テレビ系で19日午後9時から放送される。ツッコミ芸人総会は昨年と今年の新春特番に続き3回目の開催。過去2回の進行は「ダウンタウン」浜田雅功（61）、「博多華丸・大吉」博多大吉（53）、「かまいたち」濱家隆一（41）の3人だったが、今回は「千鳥」ノブ（44）も加わり豪華4人体制となる。出演芸人も1回目の13人、2回