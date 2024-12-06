オリックス・紅林弘太郎内野手（２２）が近日中に右足の手術を受けることが５日、分かった。ここ数年は右足甲付近に痛みを抱えながらプレーを続け、不安を取り除くために決断。手術自体は大がかりなものではない模様で、来年２月の宮崎キャンプ、開幕には十分に間に合う見通しだ。プロ５年目の今季は、自己最多タイの１３６試合に出場。４年連続で遊撃のレギュラーを守ったのは、主力としての責任感だった。１１月の第３回ＷＢ