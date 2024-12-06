「ダウンタウン」の浜田雅功（６１）、「博多華丸・大吉」の博多大吉（５３）、「かまいたち」の濱家隆一（４１）、「千鳥」のノブ（４４）がＭＣを務める日本テレビ・読売テレビ系の特番「ツッコミ芸人総会２０２４大忘年会」が１９日午後９時から放送されることが５日、分かった。２０２４年を締めくくる、ツッコミ芸人だらけの宴（うたげ）に豪華メンバーが大集結する。２３年、２４年の新春に浜田、大吉、濱家がＭＣを務