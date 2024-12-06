トルコを公式訪問中の秋篠宮ご夫妻は、世界遺産「イスタンブール歴史地区」にあるトプカプ宮殿を訪問されました。日本時間の5日、首都・アンカラを発ち、イスタンブールに移動した秋篠宮ご夫妻は、1467年に建設されたオスマン帝国の歴代の君主の邸宅である「トプカプ宮殿」を訪問されました。宮殿内の博物館には「金のゆりかご」が展示されていて、これは2006年にご夫妻の長男の悠仁さまが誕生した際、トルコ政府からお祝いのため