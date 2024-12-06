NY株式5日（NY時間13:07）（日本時間03:07） ダウ平均44916.69（-97.35-0.22%） ナスダック19776.59（+41.47+0.21%） CME日経平均先物39505（大証終比：+115+0.29%） 欧州株式5日終値 英FT100 8349.38（+13.57+0.16%） 独DAX 20358.80（+126.66+0.63%） 仏CAC40 7330.54（+27.26+0.37%） 米国債利回り 2年債 4.154（+0.029） 10年債 4.184（+0.004） 30年債 4.340（-0
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